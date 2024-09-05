Beyaz eşya satışları 7 ayda yüzde 10 arttı Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, 2024'ün ilk 7 ayında yapılan üretim ve iç satış rakamlarını paylaştı.

AA

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, bu yılın ocak-temmuz dönemindeki üretimine yönelik olarak 19 milyon 167 bin 672 adet ile geçen yıla kıyasla yüzde 3 artış yaşandığını belirtti.

Sığın, ocak-temmuz döneminde iç satışların, geçen yılın aynı dönemine göre 10 arttığını, ihracatın ise yüzde 2 azaldığını vurguladı.

"6 ANA ÜRÜNDE SATIŞLAR YÜZDE 3 ARTTI"

Sığın, temmuz ayında 6 ana üründe iç satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Aynı dönemde ihracatımız 2023’e kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. İhracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yüzde 10, üretim adedimiz ise 2 milyon 788 bin 260 adet ile geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 15 artış kaydetti.

"İÇ SATIŞLAR İHRACATTAKİ DÜŞÜŞÜ DENGELER"

İç satışların büyük oranda ihracattaki düşüşü dengelediğini belirten Sığın, şunları kaydetti:

Üretim ve istihdam yapımızın sürdürülebilirliği için iç piyasadaki bu seyrin devamı büyük önem taşıyor. TÜRKBESD olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak ve sektörümüzü daha da ileriye taşımak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)