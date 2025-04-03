Beyaz eşyada satışlar düştü

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Beyaz eşya sektöründeki daralma şubat ayında devam ederken; iç satışlar yüzde 18 düştü, ihracat yüzde 11 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar, şubatta yüzde 18 düşüşle 852 bin 820 adet oldu.

BEYAZ EŞYA İHRACATINDA GERİLEME

Beyaz eşya ihracatı ise şubatta yüzde 11 gerileyerek 1,63 milyon adet olarak gerçekleşti.

İÇ PİYASADA SATIŞLAR

Ocak-Şubat döneminde ise iç satışlar yüzde 15 düşüşle 1,63 milyon, ihracat da yüzde 6 düşüşle 3,29 milyon oldu.

DÜZENLEME VE KORUMA KARARI TALEBİ

Yılın ilk iki ayında iç satışlar ve ihracattan oluşan toplam satışların yüzde 9 gerilediğine, üretimin de yüzde 3 düştüğüne işaret eden TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, şu açıklamada bulundu: