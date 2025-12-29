THY’den Arnavutluk’a uçak hibesi iddialarına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bazı sosyal mecralarda ve yayım organlarında THY'nin bünyesinde bulunan bir uçağı Arnavutluk'a hibe ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan Ortaklığımızın filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

THY, adı geçen uçağın hiçbir zaman şirket mülkiyetine girmediğini, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verildiğini belirtti. Bildirimde ayrıca, şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyum gösterdiği, maddi duran varlık işlemlerinin ise yatırımcılarla şeffaf biçimde paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklama, “Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.