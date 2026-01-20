Gayrimenkul sektöründen 2026'nın ikinci yarısında fiyat baskısı beklentisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gayrimenkul sektöründe 2026’nın ikinci yarısına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı.

Uzmanlara göre, faizlerde beklenen gerilemeyle finansmana erişimin kolaylaşması, uzun süredir beklemede olan talebin hızla piyasaya yönelmesine neden olurken; arzın sınırlı kalması ve inşaat maliyetlerinin yüksek seyrini koruması, fiyatlar üzerinde yeni bir yukarı yönlü baskı döneminin habercisi olarak öne çıkıyor.

Talep tarafındaki bu hızlanma ile arz tarafındaki kısıtların eş zamanlı ilerlemesi, özellikle doğru lokasyonda ve kullanım potansiyeli net olan gayrimenkullerde değer artışının daha belirgin hale getirmesi beklentisi yaygın.

DOĞRU YATIRIM KARARLARI

Sektör, bugünden yapılan doğru yatırım kararlarının, önümüzdeki dönemde ciddi bir değer artışı potansiyeline dönüşebileceğine işaret ediyor.

“ERTELENMİŞ TALEP HIZLA DEVREYE GİRECEK”

Gayrimenkul piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, 2026’nın ikinci yarısında yatırımcı davranışlarında belirgin bir kırılma yaşanacağını söyledi.

Faizlerde beklenen düşüşle birlikte finansmana erişimin daha öngörülebilir hale geleceğini vurgulayan Bilgiç, bu sürecin uzun süredir beklemede olan talebi kısa sürede yeniden piyasaya taşıyacağını ifade etti.

ZAMANLAMA KADAR ÜRÜN KALİTESİ DE ÖNE ÇIKACAK

Özellikle doğru lokasyonda, teslimi net ve kullanım potansiyeli açık olan ürünlerin bu dönemde çok daha hızlı talep göreceğini belirten Bilgiç, piyasanın yönünü belirleyecek ana dinamiğin zamanlama kadar ürün kalitesi olacağını dile getirdi.

SINIRLI ARZ VE YÜKSEK MALİYETLER FİYAT BASKISINI GÜÇLENDİRİYOR

Ali Emre Bilgiç'in konu ile ilgili görüşleri şöyle:

"Piyasada talep tarafında beklenen hareketlenmeye karşın, yeni arzın sınırlı kalması ve inşaat maliyetlerinin yüksek seviyelerini koruması, gayrimenkul piyasasında fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle yeni projelerin geliştirilme süresinin uzaması, finansman maliyetleri ve artan girdi fiyatları, arz tarafının kısa vadede hızlı bir şekilde genişlemesini zorlaştırıyor. Bu durum, talep artışıyla birlikte değerlendirildiğinde, mevcut ve nitelikli gayrimenkullerin değerinin daha hızlı yükselmesine neden olabilecek bir zemin oluşturuyor.

Uzmanlara göre, bu denge, önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin yönünü belirleyen en kritik faktörlerden biri olacak.

YENİ DÖNEMİN KAZANANLARI KİMLER OLACAK?

Ortaya çıkan bu tablo, gayrimenkulde yatırım kararlarının yalnızca zamanlamayla değil, ürün seçimiyle de doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

Talebin hızlandığı, arzın sınırlı kaldığı ve maliyet baskısının sürdüğü bir dönemde, doğru lokasyonda, kullanım potansiyeli net ve teslimi belli olan gayrimenkuller ön plana çıkıyor."

BUGÜNDEN YAPILAN YATIRIMLAR YILIN İKİNCİ YARISINDA AVANTAJA DÖNÜŞECEK

Uzmanlara göre, bugünden yapılan doğru yatırımlar, 2026’nın ikinci yarısından itibaren değer artışı açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Bu nedenle yatırımcılar için önümüzdeki dönemin ana belirleyicisi, piyasayı beklemekten ziyade doğru ürünü doğru zamanda portföye dahil etmek olacak."