Bilim kadınları, uzay teknolojisini günlük hayata taşıdı

“Bilim Kadınları İçin” Programı ile 23 yıldır kadın bilim insanlarının başarılarını görünür kılan L’Oréal Türkiye, genç nesillere ilham vermeyi sürdürüyor.

Türkiye’nin bilimdeki kadın gücünü kesintisiz biçimde destekleyen program, bugüne dek 128 araştırmacıyı onurlandırdı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen program kapsamında bu yıl, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven ödüle layık görüldü.

Seven, düşük maliyetli ve taşınabilir hiperspektral görüntüleme sistemleri geliştirmeye yönelik öncü projesiyle dikkat çekiyor.

Hesaplamalı görüntüleme alanında çalışan Öktem Seven, doğrudan gözle görülemeyen yapı ve özellikleri görünür hâle getiren sistemler geliştirerek tarım, çevre ve sağlık gibi alanlarda daha hızlı ve doğru kararların alınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

ODTÜ’DE ULAŞILABİLİR HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

L'Oréal–UNESCO For Women in Science programı, bugüne kadar 140’tan fazla ülkede 4 bin 700’den fazla bilim kadınını destekledi ve Nobel ödüllü 7 bilim insanını onurlandırdı. Türkiye’nin bu küresel programda en aktif ülkelerden biri olması, Dr. Öktem Seven gibi araştırmacıların uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlıyor.

Ocak 2015’te ODTÜ’ye katılan Öktem Seven, doktorasını ABD’de Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign’de tamamladıktan sonra NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı.

TEKNOLOJİYİ ULAŞILIR KILMAYI AMAÇLADI

NASA’daki deneyimi hiperspektral görüntüleme sistemlerinin değerini görmesini sağladı; ancak pahalı ve sınırlı kullanıma sahip bu teknolojiyi daha ulaşılabilir hâle getirme hedefiyle yola çıktı.

Geliştirilen projede, pahalı hiperspektral kameraların maliyet, boyut ve veri toplama süresi gibi engelleri aşmak amaçlanıyor. Özel difraktif lensler ve yapay zekâ destekli algoritmalarla üretilecek sistem, görünür ve yakın kızılötesi bantta saniyeler içinde detaylı görüntü elde edebilecek.

Bu sayede bitki hastalıkları erken tespit edilebilecek, çevresel kirleticiler izlenebilecek ve tıbbi teşhis süreçleri daha doğru yürütülebilecek.

Laboratuvar prototipinin bir yıl içinde tamamlanması; ardından sanayi iş birlikleri veya start-up girişimleriyle sahada test edilebilecek aşamaya gelmesi planlanıyor.

BİLİMİ SAHA UYGULAMALARIYLA BULUŞTURAN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

Doç. Dr. Öktem Seven’in projesi, bilimsel ve teknolojik katkılarının yanı sıra genç araştırmacılar özellikle de genç kadınlar-için önemli bir ilham kaynağı olacak. Hiperspektral görüntüleme sistemlerinin kompakt, düşük maliyetli ve taşınabilir hâle gelmesi, Türkiye’de tarım, çevre ve sağlık alanlarında hızlı ve güvenilir karar alma süreçlerini güçlendirecek. Projenin uzun vadede yerli üretim ve teknolojik bağımsızlığa da katkı sağlaması bekleniyor.

L'Oréal Türkiye, vizyoner bilim kadınlarını desteklemeye ve bilimin aydınlık yüzünü toplumla buluşturmaya devam edecek.