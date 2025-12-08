Dijitalleşme, nakliyecilere çözüm olarak geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nakliye sektörü, daralan sevkiyat hacmine dijitalleşerek çözüm arıyor.

Türkiye’nin lojistik sektöründe daralma sürerken sevkiyat hacmindeki düşüş, nakliyecinin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Lojistik sektörünün dijital pazaryeri Yükal, akıllı eşleştirme teknolojisiyle zaman, yakıt ve maliyet tasarrufu sağlayarak sektörde verimliliği artırıyor.

ZAMAN, MALİYET VE ENERJİDEN TASARRUF

Yük sahipleriyle araçları anlık ve optimize şekilde eşleştiren Yükal, hem küçük ölçekli nakliyeciyi hem de büyük firmaları aynı pazar yerinde buluşturarak dijital dönüşümde öncü rol üstleniyor.

Orka Tech Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen platform, zaman, maliyet ve enerji tasarrufu sağlayarak sektörün yükünü hafifletiyor. Böylece araç sahipleri dönüş yükü bulmak için saatler harcamıyor; yükler akıllı algoritmalarla saniyeler içinde atanıyor.

Sistem boş dönüş oranını yüzde 55 azaltarak, yakıt tüketimini ve operasyonel maliyetleri de minimize ediyor.

16 BİN KULLANICIYA SAHİP

Uygulamada aktif 740 yük sahibi firma bulunurken günlük ortalama 6 bin yük sisteme giriliyor. Yükal’ın toplam kullanıcı sayısı 16 bini aşmış durumda. Yükal’ın diğer lojistik uygulamalardan en önemli farkı tam bir pazar yeri modeli olması.

Kurucu Ortak Fatih Köse, “Komisyoncu, bireysel nakliyeci veya kurumsal firma fark etmeksizin herkes sisteme yük paylaşabiliyor. ‘Neredeyim, nereye gidiyorum, aracım ne, kasa tipim ne?’ sorularını yanıtlayan kullanıcılar, Edirne’den Ardahan’a Türkiye’nin her noktasına yük taşıyabiliyor.” diyor.

ABONELİK MODELİ

Yükal ise gelir modelini komisyona değil abonelik sistemine dayandırıyor. Kullanıcı ister 10 ister bin yük alsın, platform herhangi bir işlemden pay almıyor.

Proje, hızla genişleyen kullanıcı tabanı ve veri kapasitesiyle öne çıkıyor. Köse, platformun bugün ülke genelinde 214 bin üretici verisine eriştiğini belirtiyor.

SİSTEM KOPYALANAMIYOR

Platform üzerinden bugüne kadar 2,5-3 milyon yük hareketi gerçekleştiğini söyleyen Köse, “Bu veriler ileride sektörel raporlara dönüşebilir. Lojistik sektöründe veri temelli yeni bir ekosistem yaratmak istiyoruz. Ayrıca arka planda Silikon Vadisi’nden uzman yazılımcılarla çalıştığımız için bu sistem kopyalanamıyor, yani güvenli.” diyor.

DOĞA DOSTU TAŞIMACILIK

Yükal’ın sektöre katkılarından biri de çevresel etkilerin azaltılması. Türkiye’de bir nakliye aracının yük ararken ortalama 100 kilometre dolaşırken bu, 30 kilogram karbon salımına neden oluyor.