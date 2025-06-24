Binalarda enerji performansı yönetmeliği güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binalarda enerji verimliliğini artırmak ve karbon salımını azaltmak amacıyla hazırladığı 'Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ni güncelledi.

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat işbirliğiyle güncellemeler yapılan 'Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayınlandı.

ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ AMAÇLANIYOR

Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Güncellenen 'TS 825 Isı Yalıtım Kuralları' standardı kapsamında, sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay'ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

YENİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTACAK

'TS 825' standardı ile uyumlu hale getirilen yeni enerji performans kriterleri yönetmelik değişikliğiyle birlikte devreye girdi.

Buna göre, yeni yapılacak binalarda enerji tüketimi daha düşük tutulup, çevre dostu çözümler ön planda olacak.

Enerji performansını belirleyen sistemlerin periyodik bakımına ilişkin yeni hükümler de yönetmelikte yer alarak, tasarım, uygulama, kontrol ve bakım süreçlerindeki sorumluluklar netleştirilebilecek ve olası aksaklıkların önüne geçilecek.

DENETİM VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ DAHA KAPSAMLI

Yönetmelikte, binalarda mekanik tesisatların kontrol, bakım ve enerji kimlik belgesi hazırlanması süreçlerinde yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenerek denetim ve raporlama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi.

Ayrıca, enerji kimlik belgesi düzenleyen kuruluşlar ve yapı ruhsatı veren idarelerin sorumlulukları da genişletildi.