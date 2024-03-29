Bir kilo kakao 10 dolara ulaştı! Çikolata maliyetleri zorlandı: Stokçuluk arttı Çikolata ve kakao ürünü ihracatının, toplam gıda ihracatının içinde önemli bir yeri var. İhracatçılara göre, çikolata ve kakao ürününün fiyatının artışında üretim sorunları ile birlikte talebin daha da artacağını öngörerek stok yapanların da payı büyük.

AA

Kakao üretimi, iklim değişikliği ve ağaçlardaki hastalıkların artması nedeni ile sekteye uğradı.

Üretimdeki sıkıntılar kakao fiyatlarını fırlattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kakao fiyatlarının küresel arzdaki düşüşün etkisiyle zirveye çıktığını belirtirken gıda ihracatçısının zorlandıkları noktaları gözler önüne serdi.

"Kakao fiyatı ton başına 10 bin doları aştı"

Tiryakioğlu, yaptığı açıklamada, iklim değişikliği ve kuraklık gibi etkenlere bağlı olarak kakao fiyatının ton başına 10 bin doları aştığını belirtti.

"Çikolata ve kakao içeren ürünler gıda ihracatının yüzde 7'sine denk"

Çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri ihracatlarının geçen yıl sektör ihracatının yüzde 7'sine denk geldiğine işaret eden Tiryakioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

TÜİK verilerine göre geçen yıl 211 bin tonu aşan toplam kakao ithalatımızın büyüklüğü 672 milyon dolara ulaştı. Yurt içindeki tüketim ihtiyacını da kapsayan bu ham madde girişinin sonunda 2023 yılı çikolata ve kakaolu ürün ihracatımız 860 milyon dolar oldu. Gıdanın hemen hemen her alanında olduğumuz gibi firmalarımız çikolata konusunda da çok geniş bir coğrafyaya hizmet veren rekabetçi bir yapıya sahip. Uluslararası müşteri profilimizin temel bir özelliği fiyat hassasiyetlerinin yüksek olması. Bir kilogram kakao fiyatının 10 dolara ulaştığı bir ortamda çikolata üretim maliyetleri zorlayıcı oluyor.

"Türkiye'nin yılın ilk 2 ayında çikolata ve kakaolu ürün ihracatı yüzde 14 arttı"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da Türkiye'nin yılın ilk 2 ayındaki çikolata ve kakaolu ürün ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak 149 milyon dolara ulaştığına dikkati çekti.

"Fiyatların artmasında talebin daha da artacağını öngörerek stok yapan alıcıların etkisi de var"

Fiyatların artmasında arz sıkıntısının yanında ilerleyen aylarda talebin daha da artacağını öngörerek stok yapan alıcıların spekülatif etkisi olduğu kesin Kakao fiyatlarındaki artışın karlılığı etkilediğini belirten Kadooğlu, şunları kaydetti:

Fiyatların artmasında arz sıkıntısının yanında ilerleyen aylarda talebin daha da artacağını öngörerek stok yapan alıcıların spekülatif etkisi olduğu kesin. Mevcut üretim rakamları, fiyatların uzun süre daha gevşemeyeceğini gösteriyor. Stoklarındaki kakaonun azalmaya başladığını gören üreticilerimiz de tedarik sorununu aşmak için alternatif ülkelere yoğunlaşıyor. Bölgemiz son yıllarda çikolata ve kakaolu ürün ihracatında en güçlü bölgelerden biri haline geldi. Bu ürünün bölgemizin hububat sektörü ihracatı içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,8 seviyelerine yükseldi.

İthalat için alternatif ülkelere yoğunlaşıldı

Kadooğlu, bölgeden en fazla çikolata ihracatını Irak, Libya ve ABD'ye yaptıklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)