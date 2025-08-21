BIST 100 endeksi tarihin en yüksek seviyesini gördü

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dün gün içi işlemlerde 11.157,25 puanla bu yılın en yüksek seviyesini gördü.

Endeks 18 Temmuz 2024'te en yüksek seviyesi olan 11.252,11 puana çıkmıştı.

BIST 100 REKOR KIRDI

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 11.13'te tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü.

BIST 30 ENDEKSİ YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,35 artışla 12.490,00 puanda işlem gördü.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 40,9070'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9310'dan işlem görüyor.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.