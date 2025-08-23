BIST 100 Endeksi rekor serisine etki eden 4 faktör

13 aylık aranın ardından önceki gün rekor kıran BIST 100 Endeksi, dün de tarihi zirvesini tazeledi.
Endeks günü 0,52 artışla 11.372 puanda kapattı.
Piyasa uzmanları, en önemli yükseliş nedenleri olarak “enflasyonun yavaşlaması” ve “faiz indirim döngüsünün başlaması” faktörlerini gösteriyor.
REKOR SERİSİNİ BESLEYEN 4 FAKTÖR
Endeksin rekor performansında etkili olan unsurlar şunlar:
Temmuz enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceğine dair güçlenen beklentiler
İkinci çeyrek bilançoların beklentilerin üzerinde gelmesi
Yabancı yatırımcı ilgisinin son iki aydır artarak devam etmesi
JEOPOLİTİK RİSKLER AZALDI
Borsadaki yükselişi destekleyen bir diğer etken de jeopolitik risklerin azalması oldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair iyimserlikler.
Ortadoğu’daki tansiyonun düşmesi.
Bu gelişmeler, yatırımcı güvenini artırarak BIST 100 endeksini yukarı taşıdı.
ENDEKSİN TARİHSEL SEYRİ
Yıla 9.858 puandan başlayan endeks, artan jeopolitik ve iç siyasi riskler nedeniyle 8.872 seviyesine gerilemişti. Ancak küresel risklerin azalması ve yürütülen ekonomi politikalarıyla yükselişe geçen BIST 100, önceki gün 11.334 puana ulaştı. Son rekor 13 ay önce 18 Temmuz 2024’te kırılmıştı.
ANALİST GÖRÜŞLERİ
İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci, TL varlıkların cazibesinin devam edeceğini belirtti:
Dezenflasyon süreci TL varlıkları öne çıkarabilir
Tahvil ve hisse senedine yoğun yatırım yapan fonlar BIST 100’ü destekleyebilir
2026 sonunda politika faizinin %25 seviyesine inmesi öngörülüyor
ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER
Son bir ayda BIST 100’e göre en iyi performansı gösteren sektörler:
Turizm, tekstil, elektrik, metal eşya, ulaştırma, holding
Bankacılık endeksi ise diğer sektörlerin gerisinde kaldı. Yıl başından bu yana ise ulaştırma, mali, teknoloji ve turizm endeksleri BIST 100’ün kazancını aşan performans sergiledi.
UZMANLARDAN YENİ REKOR BEKLENTİSİ
İNTEGRAL Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, faiz indirimlerinin piyasayı desteklediğini vurguladı:
Ekonomide toparlanma ve enflasyonun düşüşü yeni rekorları tetikleyebilir
Faiz indirimleri ve risk unsuru oluşmaması durumunda endeksin yükselmesi sürpriz olmayacak
POLİTİKA VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRLEYİCİ
GEDİK Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Pırlanta, endeksin seyrinde sadece ekonomik verilerin değil, politik ve jeopolitik gelişmelerin de kritik olduğunu belirtti:
Faizlerin düşmesi, yatırımcıları Borsa İstanbul’a yönlendiriyor
Şirket kârlılıkları beklentilerin üzerinde gelirse hisseler cazip hale geliyor
Küresel risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederse gelişmekte olan ülke piyasaları destekleniyor
Yılın son çeyreğinde ekonomik toparlanma ve faiz indirimi süreci, endeksin yeni zirveleri test etmesini sağlayabilir