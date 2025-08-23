BIST 100 Endeksi rekor serisine etki eden 4 faktör

13 aylık aranın ardından önceki gün rekor kıran BIST 100 Endeksi, dün de tarihi zirvesini tazeledi.

Endeks günü 0,52 artışla 11.372 puanda kapattı.

Piyasa uzmanları, en önemli yükseliş nedenleri olarak “enflasyonun yavaşlaması” ve “faiz indirim döngüsünün başlaması” faktörlerini gösteriyor.

REKOR SERİSİNİ BESLEYEN 4 FAKTÖR

Endeksin rekor performansında etkili olan unsurlar şunlar:

Temmuz enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi



Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceğine dair güçlenen beklentiler



İkinci çeyrek bilançoların beklentilerin üzerinde gelmesi



Yabancı yatırımcı ilgisinin son iki aydır artarak devam etmesi

JEOPOLİTİK RİSKLER AZALDI

Borsadaki yükselişi destekleyen bir diğer etken de jeopolitik risklerin azalması oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair iyimserlikler.

Ortadoğu’daki tansiyonun düşmesi.

Bu gelişmeler, yatırımcı güvenini artırarak BIST 100 endeksini yukarı taşıdı.

ENDEKSİN TARİHSEL SEYRİ

Yıla 9.858 puandan başlayan endeks, artan jeopolitik ve iç siyasi riskler nedeniyle 8.872 seviyesine gerilemişti. Ancak küresel risklerin azalması ve yürütülen ekonomi politikalarıyla yükselişe geçen BIST 100, önceki gün 11.334 puana ulaştı. Son rekor 13 ay önce 18 Temmuz 2024’te kırılmıştı.

ANALİST GÖRÜŞLERİ

İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci, TL varlıkların cazibesinin devam edeceğini belirtti:

Dezenflasyon süreci TL varlıkları öne çıkarabilir



Tahvil ve hisse senedine yoğun yatırım yapan fonlar BIST 100’ü destekleyebilir



2026 sonunda politika faizinin %25 seviyesine inmesi öngörülüyor

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Son bir ayda BIST 100’e göre en iyi performansı gösteren sektörler:

Turizm, tekstil, elektrik, metal eşya, ulaştırma, holding

Bankacılık endeksi ise diğer sektörlerin gerisinde kaldı. Yıl başından bu yana ise ulaştırma, mali, teknoloji ve turizm endeksleri BIST 100’ün kazancını aşan performans sergiledi.

UZMANLARDAN YENİ REKOR BEKLENTİSİ

İNTEGRAL Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, faiz indirimlerinin piyasayı desteklediğini vurguladı:

Ekonomide toparlanma ve enflasyonun düşüşü yeni rekorları tetikleyebilir



Faiz indirimleri ve risk unsuru oluşmaması durumunda endeksin yükselmesi sürpriz olmayacak

POLİTİKA VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRLEYİCİ

GEDİK Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Pırlanta, endeksin seyrinde sadece ekonomik verilerin değil, politik ve jeopolitik gelişmelerin de kritik olduğunu belirtti: