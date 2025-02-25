BIST 50 endeksinde açığa satışta yukarı adım kuralı devam ediyor

AA

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamladı.



Bugün ise BIST 100 endeksi, güne 8,90 puan ve yüzde 0,09 yükselişle 9.583,73 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,37 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 0,89 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

YUKARI ADIM KARARI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.