BIST 50 için açığa satış yasağı kaldırılıyor

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SPK'nın haftalık bülteninde kurul iki şirketin ilk halka arzına onay verdi.

Kurul, Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin ilk halka arzını onayladı.

SPK'DAN İDARİ PARA CEZALARI VE İNTERNET SİTESİ ERİŞİMİ ENGELLEMELERİ

SPK, PineBridge Eurasia Financial Investments SARL'a 155 bin 567 lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 20 milyon 6 bin 514,18 lira, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'ye 986 bin 45,88 lira, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'ye ise 116 bin 741 lira idari para cezası verdi.

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.