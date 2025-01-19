Bitcoin 104 bin doları geçti! Donald Trump'ın görevi devralması kripto paralara yarayacak

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Kripto paralar içinde en fazla işlem gören para olan Bitcoin bugün yüzde 1,39 ve 1.437,4 dolar artışla 104 bin 677,5 dolara çıktı.

Trump'ın kripto para hamleleri "domino" etkisi yaratabilir.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından kripto para piyasasına yönelik atacağı adımların etkisinin küresel çapta olabileceği tahmin ediliyor.

Kripto para piyasasında son dönemde fiyatları etkileyen en büyük gelişme, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi oldu.

TRUMP KAZANDI KRİPTO REKOR KIRDI

Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump'ın seçimi resmi olarak kazanmasıyla Bitcoin yükselişe geçti ve fiyat rekorunu 100 bin doların üzerine taşıdı.

EKONOMİYE KRİPTO DOSTU YÖNETİCİLER ATANDI

Trump, seçim dönemindeki açıklamalarında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve daha sonrasında ekonomi yönetimine "kripto dostu" isimleri atamıştı.

Görevi yarın devralacak Trump'ın kripto para piyasasına yönelik hamlelerinin küresel düzeyde etkilerinin olabileceği tahmin ediliyor.

"PİYASA ÜZERİNDE GENİŞ ÇAPLI ETKİLER YARATABİLİR"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar, Trump'ın, Bitcoin'i ABD Merkez Bankasının (Fed) rezervlerine dahil etme fikrinin ekosistem açısından oldukça kritik olduğunu söyledi.

"KURUMSAL YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTABİLİR"

Trump'ın başkan olduktan sonra kripto para ekosistemini pozitif yönde regüle edeceği yönündeki beyanının önemli olduğunu belirten Dündar, şu değerlendirmede bulundu:

Trump'ın bu yaklaşımı, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini ciddi ölçüde artırabilir. Onun başkanlık koltuğuna oturması, kripto para piyasası açısından yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek. Özellikle Trump'ın son dönemde Bitcoin'e yönelik teşvik edici açıklamaları ve ABD'nin Bitcoin'i rezerv varlık olarak benimsemesini ima eden fikirleri piyasa üzerinde geniş çaplı etkiler yaratabilir. Trump'ın Bitcoin'e yönelik teşvik edici politikaları, diğer ülkeler üzerinde de domino etkisi yaratabilir. Daha fazla ülke, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için düzenlemeler yapmaya ve bu varlıkları finansal sistemlerine entegre etmeye başlayabilir.

"FED'İN FAİZ İNDİRİMİ KRİPTOYA OLUMLU YANSIR"

Dündar, 2025'te Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiye de dikkati çekerek, "Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri, beklentiler doğrultusunda geldi ve bu durum Fed'in 2025 yılı içerisinde 3-4 kez faiz indirimi yapabilmesinin önünü açtı. Eğer bu trend devam ederse, kripto ekosisteminde olumlu bir hava hakim olacaktır." dedi.

KRİPTO DEĞERİNDE FAİZ ENFLASYON DENKLERMİ ETKİLİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu da Trump'ın kripto paralara yönelik olumlu söylemlerinin bu piyasada son aylarda yaşanan yükselişteki etkisine işaret ederek, şunları kaydetti: