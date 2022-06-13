Bitcoin 25 bin dolar seviyelerinde

Kripto para piyasasının en çok işlem gören para birimi Bitcoin psikolojik eşiğe çok yakın seyrederek, yatırımcısını heyecanlandırıyor.

Son 7 gündür üst üste düşüşü devam eden kripto para piyasasının en çok işlem gören para birimi Bitcoin, güne yaklaşık yüzde 7 düşüşle 25 bin 399,8 dolardan başladı.

Bitcoin, bugüne kadar başarılı bir seyirle ekonomi piyasalarınca kabul gördü, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Rusya'nın gündemine oturdu, ülkeler bu para birimini yasal alışveriş aracı olarak tanıdı ve hatta bazı ülkeler rezervlerine kattı.

Bitcoin, kamuoyunun gündeminde

Bitcoin'in kabul görmesinin yanı sıra, kayıtlı para birimi olması için hakkında yasal düzenlemeler yapılması, madenciliğinin enerji sarfiyatı gerekçesiyle istenmemesi gibi nedenlerle kamuoyunun gündeminde olan Bitcoin son dönemde kan kaybediyor.

Diğer kripto paralar

Ethereum yüzde 6,95 düşüşle 1.331,82 dolarda, Tether 0,01 artışla 1,0008 dolarda, USD Coin yatay seyirle 1,0013 dolarda, BNB yüzde 6,31 düşüşle 239 dolarda ve Binance USD de yüzde 0,01 artışla 1,0014 dolardan işlem görüyor.