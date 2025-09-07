Bitcoin bir günde 208 dolar zayıfladı

Bitcoin'in rekoru 124 bin 480 dolara kadar çıkmıştı.

Kripto para birimi bugün, düne göre 208 dolar azalış ve yüzde 0,19 düşüşle 110 bin 751,1 dolara geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz kararı alırken faizi düşüreceğine ilişkin beklenti, yatırımcıları riskli alanlardan uzaklaşmaya, güvenli limanlara demir atmaya yönlendiriyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Bitcoin'in dışında altcoinlere bakıldığında Ethereum da yüzde 0,24 (10,23 dolar) zararla 4 bin 300,90 dolarda.

ABD'NİN ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda, Fed'in gevşeme sürecine ilişkin iyimserliklere karşın tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık seyir öne çıkarken, gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.