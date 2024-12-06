Bitcoin gerileyerek haftalık kazançını geri verdi

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ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında kripto paralar düşüşe geçti.

Böylece fiyatı ilk kez 103 bin doları aşan Bitcoin, bu seviyelerden geri çekilerek 97 bin 830 dolarda dengelendi.

SON DURUM: 97 BİN 978 DOLAR

Kripto para piyasası içinde en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin haftanın son işlem gününe yüzde 4,39 düşüşle ve 4 bin 502 dolar kayıpla 97 bin 978,7 dolardan başladı.

REKOR: 103 BİN 719 DOLAR

Hara birimi dün 103 bin 719,4 dolara çıkarak yeni rekorunu kırmıştı.

ESKİ ABD HAZİNE BAKANI KONUŞTU, BITCOIN GERİLEDİ

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, ABD hükümetinin Bitcoin'den oluşan bir rezerv oluşturma planını eleştirdi.

Ayrıca, Elon Musk'ın federal harcamaları azaltma planı konusunda da konuşan Summers, bu durumun önünde siyasi zorluklar olduğuna dikkat çekti.

ONS ALTIN DEĞERLENDİ

Geçen haftadan bu yana dar banttaki hareketini sürdüren altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 642 dolardan işlem görüyor.