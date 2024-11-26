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Bitcoin satış baskısı ile düşüşe geçti

Bitcoin satış baskısı ile düşüşe geçti Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanmasın ardından 99 bin 500 dolar seviyesine çıktıktan sonra bugün en son 94 bin 775,5 dolardan işlem görüyor.