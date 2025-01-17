Bitcoin tekrar 100 bin doları geçti

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Kripto para piyasasında en fazla işlem göre Bitcoin, 102 bin 88,5 dolara kadar yükseldi.

Şimdi ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,65 ve 1.649,4 dolar artışla 101 bin 446,7 dolardan işlem görüyor.

Para birimi 17 Aralık'ta 108 bin 244,9 dolara çıkmıştı.

ETHEREUM

Alt coinlerden en çok işlem gören para birimi olan Ethereum ise yüzde 0,27 ve 9,21 dolar düşüşle 3 bin 371,44 dolara geriledi.

Kripto para piyasası, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihini bekliyor.