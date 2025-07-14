Bitcoin'de tarihi rekor: 122 bin doları geçti

Kripto para piyasası yine rekorlara imza atıyor.

Kripto piyasasının lideri olarak tanımlanan Bitcoin'in yükselişi durmuyor.

Bitcoin, bugün (pazartesi) yükselişini sürdürerek 120 bin dolar seviyesini aştı.

YENİ REKOR 122 BİN DOLAR

Sabah saatlerinde 122 bin 666 doları gören Bitcoin, yeni bir rekor kırdı.

Bu yükseliş, Bitcoin ETF’lerindeki ralliden destek buldu.

Bu yükseliş, Bitcoin ETF’lerine artan para girişleriyle birlikte yeni zirvelere ulaştı.

Perşembe günü, Bitcoin ETF’leri 2025 yılının en büyük günlük girişini gerçekleştirerek 1,18 milyar dolarlık giriş kaydetti.

100 BİN DOLAR SEVİYELERİNDE DALGALANMA

Donald Trump’ın ABD’de ikinci dönem başkan seçilmesinin ardından hızla yükselen Bitcoin, birkaç ay boyunca 100 bin dolar civarında dalgalanma eğilimine girmişti.

Trump’ın siyasi ve ekonomik politikalarına yönelik endişeler, yönetimin kripto yanlısı gündemine yönelik iyimserliği azaltmıştı.

Ancak, hisse senetleri gibi diğer riskli varlıkların da yeniden rekor seviyelere yaklaşmasıyla birlikte Bitcoin de yükselişine kaldığı yerden devam etti.