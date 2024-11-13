Bitcoin'den bir rekor daha: 90 bin dolar seviyesini aştı

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Kripto paralarda tarihi zirve...

Özellikle Bitcoin'de Donald Trump coşkusu sürüyor.

KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

ABD’de Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından yükselişe geçen Bitcoin, 90 bin doları aşmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte daha da yukarıya taşıdı.

Haberimizin hazırlandığı dakikalarda Bitcoin 93 bin 200 dolara kadar çıkmayı başardı.

BİTCOİN'DE HEDEF 100 BİN DOLAR

Bitcoin gözünü oldukça kritik bir eşik olan 100 bin dolara dikti.

2020 yılında 10 bin doları aşan Bitcoin’in 2024’te 100 bin doları aşıp aşamayacağı merak ediliyor.

TRUMP'IN DESTEĞİ HIZLA TIRMANDIRDI

Bitcoin'in bu olağanüstü yükselişi, Trump yönetiminin kripto para birimlerini destekleme vaadiyle şekillendi.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları benimseyeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni "dünyanın kripto başkenti" yapma sözü vermişti.

Ayrıca, ulusal bir bitcoin stokunun oluşturulacağına dair bir planı da dile getirmişti.

Bu vaatler, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve Bitcoin’in fiyatı hızla tırmandı.

DİĞER KRİPTO PARALAR DA YÜKSELDİ

Bitcoin'in bu haftaki rekor yükselişi, aynı zamanda kripto paralara olan ilgiyi artırdı.

Bitcoin'in değeri, 5 Kasım’daki seçim sonrası yüzde 32 oranında bir artış gösterdi. Bu süreçte diğer kripto paralar da büyük bir ivme kazandı.

Etherium, seçim sonrası yüzde 37 oranında değer kazanırken, Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin ise yüzde 150’den fazla bir artış yaşadı.

Kripto paralara olan ilgi, sadece yatırımcılar arasında değil, aynı zamanda kripto para madenciliği ve ticaretine dair hisse senedi piyasasında da yoğunlaşmış durumda.