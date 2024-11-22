Bitcoin'den yeni rekor

Özel Haber
ABD başkanlık seçimini kazanan Başkan Donald Trump'ın kriptoya verdiği destek sayesinde Bitcoin'i yatırımcı ilgisi artmaya devam ediyor.
Bitcoin fiyatı bu sabah 99 bin 388 doları gördü.
Para birimi günün ilerleyen saatlerinde ise düne göre yüzde 0,9 artışla 98 bin 978 dolar seviyesinde.
AY BAŞINDAN BU YANA YATIRIMCISINA KAZANDIRDI
Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 41,5, yıl başından bu yana yüzde 136 yükseldi.
Bitcoin, 100 bin dolar seviyesine doğru hareketini devam ettiriyor.
ETF'LERİN VARLIK DEĞERİ ARTTI
Bitcoin fiyatı yükselirken, ABD Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 100 milyar doları aştı.
Bitcoin'deki bu gelişmeleri yorumlayan ekonomistler, para biriminin piyasadaki yerini sağlamlaştırdığı görüşünde.
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