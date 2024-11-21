Bitcoin'den yeni rekor! 100 bin dolara yaklaştı

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Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, rekor kırdı.

Jeopolitik gerginlikler riskli varlıklara olan ilgiyi azaltmışken, Donald Trump'ın ABD'de başkanlık seçimini kazanmasının ardından Trump'ın kripto paraya verdiği destekle sadece Bitcoin değil diğer altcoinlerde de artış yaşanıyor.

BİTCOİN'DE REKOR SEVİYE: 97 BİN 569,7 DOLAR

Bitcoin bugüne yüzde 5,46 ve 5 bin 50 dolar artışla 97 bin 569,7 dolardan başladı. Gün içinde 97 bin 525,2 dolara kadar yükselen Bitcoin'in değerindeki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından ilgi ile takip ediliyor.

Bitcoinde yukarı yönlü seyir devam ediyor.

EKONOMİSTLER 100 BİN DOLARA GELMESİNİ BEKLİYORDU

Piyasa aktörlerine göre, Bitcoin'in 100 bin dolara geleceğini tahmin eden ekonomistlerin bu beklentisi çok kısa sürede gerçekleşeceğe benziyor.