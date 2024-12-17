Bitcoin'den yeni rekor! 107 bin doları geçti

Haber Merkezi

Donald Trump'ın ABD'de başkanlık seçimini kazanması ile birlikte kripto paralar yükselişe geçti.

Bitcoin Trump'ın kripto parayı destekleyen açıklamaları ve “Başkan seçilirsem ABD’yi gezegenin kripto başkenti yapacağım.” sözü, Bitcoin'in rekorlar kırmasına neden oldu.

Kripto paralara olan yatırımı ile tanınan Elon Musk'ın yeni oluşturulacak kabinede sorumluluk alacağının ilan edilmesi ve maliye politikalarını yönetecek bakan adaylarının kripto paraya olan olumlu bakışı Bitcoin'in fiyatını artıran etkenler arasında yer aldı.

ABD'DE KRİPTO PARALARI DESTEKLEYECEK YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

Gelecek ay görevi devralacak Trump yönetiminin kripto para sektörünü destekleyecek yasal düzenlemeler gerçekleştireceğine dair beklentiler sonucunda, kripto paralara dair beklentiler güçlendi.

MICROSTRATEGY HİSSELERİNDEN BITCOIN YATIRIMLARI

Yatırımcıların Bitcoin'e dair beklentileri, MicroStrategy hisselerinin teknoloji şirketleri ağırlıklı Nasdaq 100 endeksine eklenmesiyle yükseldi. Hissenin endekse eklenmesiyle Bitcoin'e yatırım yapmaya başlayan yazılım şirketine yatırım yapan işlemci sayısının artması bekleniyor.

Bitcoin yıl içinde toplam yüzde 192'den fazla yükseldi.

ETHEREUM REKOR KIRDI

Kripto paralardan Ethereum, yüzde 1,47 ve 58,36 dolar artışla 4 bin 16,32 dolara yükseldi.