Bitcoin'in 80 bin dolara çıkması bekleniyor

Haber Merkezi

En fazla ticaret hacmine sahip olan kripto para birimi Bitcoin, bugün 72 bin 685,7 dolara kadar yükseldi. Şu anda ise 803,3 dolar düşüş ve yüzde 1,12 kayıpla 71 bin 82,4 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, öte yandan ekimde 73 bin doları gördü ve mart ayında yakaladığı 74 bin dolar seviyesine yakın seyrediyor.

Ekonomistler Bitcoin’in yıl sonunda 80 bin dolara kadar yükselebileceğini hesaplıyor.

BITCOIN

ABD seçimleri ve özellikle Donald Trump'ın desteği, Bitcoin'in ekim ayının başında 60 bin dolar sevisinden 73 bin dolara çıkmasını sağladı.

ABD'de 5 Kasım’da yaşanacak seçimler sırasında Bitcoin'in dalgalanması da beklentiler dahilinde.

Piyasalardaki risk iştahı ve likidite sorunu da Bitcoin’in yükselmesinde etkili oluyor.

ETHEREUM

Ethereum ise 128,75 dolar ve yüzde 4,77 düşüşle 2 bin 569,95 dolardan işlem görüyor. Ethereum da 3 bin 568 dolara kadar yükselmişti.