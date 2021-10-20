Bitcoin'in borsa macerası hızlı başladı

Bitcoin, ABD'de vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu olarak yer alması para biriminin değerini 64 bin 499 seviyesine çektiği gibi ilk işlem gününde de yüzde 2,59 prim kazandı.

Bitcoin ve diğer dijital paralar açısından dün tarihi bir gün yaşandı.

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı. ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, işlem başlangıcında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydederek ilk günden gelecek vadetti.

BITCOIN STRATEJİ ETF'NİN DEĞERİ 41,94 DOLAR

İlk işlem gününde 40,89 dolardan açılan Bitcoin Strateji ETF'nin değeri 42,15 dolara kadar yükseldi. ProShares'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu ETF'nin, yatırımcılara bir aracılık hesabı aracılığıyla Bitcoin getirilerini uygun bir şekilde elde etme fırsatı sunacağı aktarıldı. Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF günü 41,94 dolar seviyesinde yüzde 2,59 prim kazanarak kapattı.

“KRİPTO CÜZDANI İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIYOR”

Açıklamada, "BITO bir hisse senedi gibi alınıp satılabilir, kripto para borsasında hesap ve kripto cüzdanı ihtiyacını ortadan kaldırır." ifadesi kullanıldı.

BITCOIN DÜN 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE ÇIKMIŞTI

Vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, 63 bin doların üstüne çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'DEKİ BITCOIN ETF'NİN İLK İŞLEM GÜNÜNDEN SONRA TARİHİ ZİRVESİNİN HEMEN ALTINA İNDİ

Kripto para birimi Bitcoin, New York borsasında dün işlem görmeye başlamasından sonra rekor seviyesinin hemen altında seyretti.

“DİJİTAL VARLIKLARA DAHA FAZLA YATIRIM GELECEK”

Yatırımcılar ProShares Bitcoin Strategy ETF gibi bitcoin vadeli işlemleri yapacak ETF'lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine girdi.

BITCOIN ÇIKTIĞI ZİRVEDE DALGALANIYOR

Bugün yüzde 0,4 düşüşle 63 bin 998 dolar seviyesinde işlem gören dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bu yıl 14 Nisan'da ulaştığı tarihi zirvesi 64 bin 895,22 doların hemen altında seyretti. Bitcoin, dün gece 64 bin 499 seviyesine kadar yükseldi.

BÜYÜK ÇAPLI BLOK İŞLEMLER YAPAN KURUMSAL YATIRIMCI ŞİMDİLİK TEMKİNLİ

Analistler, ProShares ETF hisselerine çoğunlukla küçük yatırımcıların ve borsada yoğun işlem yapan şirketlerin rağbet gösterdiğini, büyük çaplı blok işlemler yapan kurumsal yatırımcılarınsa şimdilik kenarda beklediklerini belirtiyor.