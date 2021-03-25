Bitcoin'in piyasa hacmi 1 trilyon doların altında

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi 31 milyar dolarlık düşüşle 982 trilyon 61 milyar dolara indi.

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 52 bin dolar düzeyine, piyasa hacmi de 1 trilyon doların altına düştü.

ELON MUSK’IN "TESLA ARACINIZI BITCOIN İLE SATIN ALABİLİRSİNİZ" AÇIKLAMASI

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketlerinden araç alan müşterilerinin ödemeleri Bitcoin ile yapabileceklerini duyurdu. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Tesla aracınızı Bitcoin ile satın alabilirsiniz." dedi. "Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin devrelerini doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, yaygın para birimine dönüştürülmek yerine Bitcoin olarak saklanacak." diye ekledi.

BITCOIN'İN TOPLAM PİYASA HACMİNDE YAKLAŞIK 31 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Son 24 saat içinde 52 bin 129,25 ve 57 bin 262,38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4,08 düşüşle 52 bin 622,37 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10,46 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982 trilyon 61 milyar dolara inerek, 1 trilyon doların altına geriledi.

ETHEREUM YÜZDE 6,17 GERİLEDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,17 düşüşle 1,586.64 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 13.54 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 182.75 milyar dolara geriledi.

TETHER YÜZDE 0,01 ARTTI

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise son 24 saatte yüzde 0,01 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.23 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.33 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 633 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.