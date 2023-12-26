Bitcoin'le ilgili 2024 tahmini: Çok patlayıcı bir yıl geliyor Fırtınalı günlerden geçen kripto para borsasıyla ilgili 2024 için iyimser tahmin yapıldı. Atılan çeşitli adımların ve yaşanan gelişmelerin, Bitcoin'in fiyatını artıracağı belirtildi.

AA

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'le ilgili, 2024 yılı gelmeden bir tahmin yapıldı.

Ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki gelişmelere ve düzenlemelere işaret edilerek, gelecek yıl Bitcoin'in fiyatında önemli oranlarda artışlar yaşanabileceği belirtiliyor.

"Çöküşlerin çoğu aşırı hevesin bir sonucu"

Blockchain danışmanlığı yapan Brandon Zemp, 2022'deki borsa çöküşlerinden ve kurumsal çöküşlerden 2023'teki düzenleme konusunda verilen mücadelelere kadar, kripto endüstrisinin varlık göstermeye ve büyümeye devam ettiğini söyledi.

"Kripto doğası gereği döngüseldir." diyen Zemp, "Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ancak çöküşlerin çoğu aşırı hevesin bir sonucu olarak geldi." ifadesini kullandı.

"Ufukta yeniden bir boğa piyasası görünüyor"

Kripto paraların kalıcı olacağını belirten Zemp, kötü aktörlerin sürekli olarak piyasadan atıldığını belirtti ve ekledi:

Bu da daha iyi uygulamalar ve güvenlik önlemleri konusunda farkındalığın artmasına neden oluyor. Ufukta yeniden bir boğa piyasası görünüyor.



Kötü aktörlerin sektörden uzaklaştırılması nedeniyle bu piyasa daha istikrarlı olabilir ve daha uzun sürebilir.

"Sizi çok patlayıcı bir 2024 bekliyor"

Geçtiğimiz iki yılda, pek çok aksaklığa yol açan, yaptırım yoluyla çok sayıda düzenleme yapıldı.



Ancak piyasaya düzenleyici netlik getirmeye yardımcı olacak ABD mevzuatı masada olduğundan kripto paranın 2024'e girerken gittiği yön konusunda umutluyum.



Bitcoin'in yarıya indirilmesi, (ABD) başkanlık seçimi, kripto mevzuatı ve ABD doları enflasyonu; sizi çok patlayıcı bir 2024 bekliyor.

44 bin doların üzerini gördü

Piyasalarda yaşanan fırtınaya rağmen, Bitcoin fiyatı aralık ayı başında güçlü bir toparlanma kaydederek, Nisan 2022'nin başından bu yana ilk kez 44 bin doların üzerine çıktı.

ABD piyasa düzenleyicisi SEC, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları için son güncelleme tarihini 29 Aralık olarak belirledi.

Zemp, birçok yatırımcının, spot Bitcoin ETF'sinin kripto pazarına getirebileceği uzun vadeli piyasa etkileri konusunda iyimser olduğunu anlatarak, özellikle de varlık yöneticilerinin, devlet varlık fonlarının ve diğer kurumsal yatırımcıların yatırımlarını vurguladı.

"Bitcoin'in fiyatı artacak"

Blockchain danışmanı, "Bu, Bitcoin'in fiyatını artıracak ve Bitcoin'i ana akım varlık olarak kitlelere ulaştırmaya yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)