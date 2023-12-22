El Salvador’da yeni vatandaşlık dönemi! Bitcoin veren vatandaş oluyor... El Salvador, Bitcoin'i yasal olarak ilk onaylayan ülke olmuştu. Bu sefer El Salvador’dan vatandaşlık hamlesi geldi…

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El Salvador Kongresi, hükümetin sosyal ve ekonomik kalkınma programlarına Bitcoin bağışı yapan yabancılara ilgili olan göç yasasını onayladı. Bu yasaya göre hükümete Bitcoin ile bağış yapan kişiler El Salvador vatandaşı olabilecek.

Devlet Başkanı Nayip Bukele’nin destekçisi olduğu yasanın yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni seçimlerde adaylığı olan Bukele için bu reform oldukça önemli.

Yasanın detaylarında ise bağışla ilgili olarak herhangi bir asgari bağış şartı bulunmuyor.

Bu yasanın öncesinde ise El Salvador vatandaşlığı için beş yıllık daimi ikamet şartı bulunuyordu. Ülkede vatandaşı eşi olanların ise 2 yıl zorunlu ikamet etmesi gerekiyordu. Böylece vatandaşlık almak isteyenler için mevcut kriterlerin atlanması öngörülüyor.

2021 yılında Orta Amerika ülkesi, Bitcoin'i resmi para birimi olarak benimsemişti. Ancak, ülkede nakit sıkıntısı yaşayan hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir finansman için görüşmelerde bulunuyor. IMF, Bitcoin'in ödeme aracı olarak kullanılmasına sıcak bakmıyor.