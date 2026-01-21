BM'den Afrika ekonomisine dair iddialı tahmin: 2026 büyüme yılı olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026'nın ilk ayında uluslararası kurumlar, ülke ve bölgelerin ekonomilerine dair tahminlerini sıralamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verileri, küresel belirsizliklere rağmen Afrika ekonomilerinin 2026’da büyüyeceğini ortaya koydu.

BM’nin yayımladığı "2026 Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentileri" raporuna göre, 2024'te yüzde 3,5 ve 2025'te yüzde 3,9 olan Afrika'nın ekonomik büyümesinin 2026'da yüzde 4’e, 2027'de ise yüzde 4,1'e ulaşması bekleniyor.

Raporda, bu hızlanmanın birçok büyük ekonomide makroekonomik istikrarın güçlenmesini yansıttığı ifade edilirken, yüksek borç ödeme maliyetleri, sınırlı mali alan ve gıda enflasyonunun, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulandı.

"AFRİKA BÜYÜMEDE DİRENÇLİ KALACAK"

Resmi kalkınma yardımlarının azalması, ticaret engellerinin artması, belirsiz küresel ticaret ve finans ortamı gibi olumsuzluklara rağmen Afrika'nın büyümesinin dirençli kalacağı belirtilen raporda, ticaret gerilimleri, küresel belirsizlik ve AGOA (Afrika Büyüme ve Fırsatlar Yasası) ile AfCFTA (Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi) uygulamasıyla ilgili zorluklar da ele alındı.

DOĞU AFRİKA EKONOMİSİNİN 2026'DA YÜZDE 5,8 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Raporda, büyüme performansının bölgelere göre farklılık göstereceği aktarılarak, Doğu Afrika'nın, Etiyopya ve Kenya'nın performansının yanı sıra bölgesel entegrasyon kapsamında yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla desteklenerek 2025’teki yüzde 5,4 büyümeye kıyasla 2026'da yüzde 5,8 ile en yüksek büyümeyi kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

Kuzey Afrika'nın 2025’te yüzde 4,3 büyümesinin küçük bir yavaşlamayla 2026'da 4,1 olması beklenirken, Batı Afrika'nın büyümesinin 2025’te yüzde 4,6’dan 2026’da yüzde 4,4'e düşmesi, Orta Afrika’nın 2025’te yüzde 2,8’den 2026’da yüzde 3’e çıkması, Güney Afrika’nın ise 2025’te yüzde 1,6’dan 2026’da yüzde 2’ye yükselmesi bekleniyor.