Bodrum, iki kruvaziyer ile 2 bin 881 yolcuyu ağırladı Kruvaziyer turizmi dolu dizgin devam ederken, İtalyan bayraklı Costa Fortuna ve Bahamalar bayraklı Emerald Sakara isimli gemiler Muğla'nan Bodrum ilçesini tercih etti.

AA

Türkiye, koronavirüs salgını sırasında ara verilen kruvaziyer turizminde 2023 yılında yakaladığı ivmeyi bu sezonda da sürdürdü.

Türkiye, güneyinden kuzeyine kadar pek çok limananda dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Costa Fortuna" ve "Emerald Sakara" isimli kruvaziyerlerle toplamda 2 bin 881 yolcu geldi.

İtalyan bayraklı 272 metrelik "Costa Fortuna", Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

İSPANYOL VE İTALYAN TURİSTLER LİMANA İNDİ

Mikonos Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu İspanyol ve İtalyan 2 bin 782 yolcu ve 976 personel bulunduğu öğrenildi.

ABD VE AVUSTURALYALILAR BODRUM'U SEÇTİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Bahamalar bayraklı 110 metrelik "Emerald Sakara"da ise çoğu ABD ve Avusturalyalı 99 yolcu ve 75 personelin yer aldığı belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerlerin bir sonraki durağının Rodos Adası olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)