Bodrum ve Amasra limanlara kruvaziyerler yanaştı

Türkiye, kruvaziyer turizmine hızlı başladı.

Kıyı şeridindeki limanlara kuruvaziyerler tek tek yanaşıyor.

Türkiye'nin tanıtımı ve turizm geliri açısından önemli olan bu turlardan bugün iki liman hareketlendi.

BODRUM'A "RESILIENT LADY" KRUVAZİYERİYLE 2 BİN 556 YOLCU GELDİ

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 556 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

Rodos Limanı'ndan çıkan 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

GEZİ YAPILDI

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady", akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

RUSYA'DAN 1186 KRUVAZİYER YOLCUSU AMASRA'YA GELDİ

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1186 yolcu ve 452 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana 73'üncü seferini gerçekleştirdi.

Liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

AMASRA'NIN TURİSTİK YERLERİ GEZİLDİ

Turistler; Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı, tur otobüsleriyle Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya yılın 14. seferini yapan geminin, akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.