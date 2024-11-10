Bolu'da üretilen çikolatalar 61 ülkeye gönderiliyor

AA
Bolu OSB'de 24 yıldır çikolata üretimine devam eden bir fabrikanın bünyesinde hazırlanan AR-GE biriminde, yeni tatlar hayata geçiriliyor.
Fabrikada, son dönemde popülerliği artan Dubai çikolatasının yanı sıra 1.500 çeşit çikolata üretiliyor.
Dubai çikolatası, Dubai dahil dünyanın her yerine gönderiliyor.
İSVİÇRE'YE ÇİKOLATA GÖNDERİYOR
Fabrikanın aylık ürettiği 1.000 ton ürünün yarısı, çikolatasıyla ünlü İsviçre ve Belçika'nın da arasında bulunduğu 61 ülkede tüketicilerin ağzını tatlandırıyor.
Fabrikanın ihracat ağında Azerbaycan, Avrupa ülkeleri, Amerika, Asya, Kuzey Afrika da mevcut.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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