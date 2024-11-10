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Bolu'da üretilen çikolatalar 61 ülkeye gönderiliyor

Bolu'da üretilen çikolatalar 61 ülkeye gönderiliyor Dubai çikolatası, dünyada bir bir akım başlattı. Çikolata üreticileri atağa geçti. Hem yurt içinde hem de dışında Türkiye'de üretilen çikolatalar talep görüyor.