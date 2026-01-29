Borç uyuşmazlıklarına yerli ve adil çözüm: Helalleşme Endeksi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı’nda yürütülen doktora çalışması kapsamında geliştirilen modelin, Prof. Dr. Nazif Çalış ve Öğr. Gör. Durmuş Baysal tarafından hazırlandığını belirtti. Duruel, endeksin özellikle finansal anlaşmazlıklarda kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sunacağını ifade etti.

TEK KRİTERLE DEĞİL, ÇOK BOYUTLU HESAPLAMA

Helalleşme Endeksi’nin yalnızca enflasyon verilerine dayalı olmadığını vurgulayan yetkililer, sistemin; TÜFE, deflatör, asgari ücret artışı, konut fiyat endeksi gibi göstergelerin yanı sıra gram altın, reel efektif döviz kuru ve petrol fiyatlarını da içeren çok boyutlu bir hesaplama yapısına sahip olduğunu aktardı.

GECİKME BEDELİNE HAKKANİYETLİ ALTERNATİF

Çalışmanın, klasik gecikme bedellerinin yetersiz kaldığı durumlarda daha adil bir değerlendirme sunduğu belirtilirken; şeffaf yapısıyla adalet algısını güçlendirdiği, toplumsal gerilim ve güven kaybı risklerini azaltabileceği kaydedildi. Model, borçlu ve alacaklı arasındaki anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözümlenmesini hedefliyor.

AYM KARARIYLA UYUMLU

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yüksek enflasyonun alacakların reel değerini aşındırdığına dikkat çekilerek TBMM’ye yasal düzenleme çağrısı yapıldığı hatırlatıldı. İSTE tarafından geliştirilen Helalleşme Endeksi’nin, söz konusu kararın ruhuyla uyumlu olduğu vurgulandı.

KADİM ANLAYIŞ, MODERN YÖNTEM

Kadim helalleşme kültürünü çağdaş uzlaştırma ve finansal değerlendirme yöntemleriyle bir araya getiren modelin uygulamasına www.helallesmeendeksi.com adresinden, akademik çalışmasına ise bmij.org üzerinden erişilebildiği bildirildi.