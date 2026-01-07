Borsa İstanbul güne rekorla başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 47,57 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 12.071,36 puanla rekor seviyeden başlangıç yaptı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN ÇOK FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG YÜKSELDİ

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile tekstil deri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.