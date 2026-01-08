Lenovo’dan çığır açacak yenilik: Yapay zeka yol arkadaşı Qira

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, CES® 2026 kapsamında kullanıcıların cihazları, uygulamaları ve dijital servisleriyle etkileşim biçimini kökten dönüştürmeyi hedefleyen, cihazlar arası kesintisiz çalışan yerleşik yapay zeka deneyimi Qira’yı tanıttı. Qira ile yapay zeka, kişisel ve entegre bir deneyime dönüşüyor.

“Herkes için Daha Akıllı Teknoloji” vizyonuyla hareket eden Lenovo, her yıl Las Vegas’ta düzenlenen ve dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES® (Consumer Electronics Show)’te Qira’yı teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu.

SİSTEM SEVİYESİNDE YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Qira, uygulama tabanlı yapay zeka anlayışından sistem seviyesinde, her an erişilebilir bir zeka yaklaşımına geçişi temsil ediyor. Kullanıcıdan ayrı bir uygulama açmasını, geçiş yapmasını ya da özel bir komut vermesini beklemeden, bağlamı anlayarak ve izin dahilinde kullanıcıya eşlik ediyor.

Zamanla kullanıcısını tanımaya başlayan Qira, paylaşılan deneyimlerden öğrenerek istekleri kavrıyor, ihtiyaçları öngörüyor ve doğal, kişisel hissettiren aksiyonlar alıyor. Qira, Lenovo cihazlarında Lenovo Qira, Motorola cihazlarında ise Motorola Qira adıyla kullanıma sunulacak.

“QIRA, GÖRÜNMEZ AMA VAZGEÇİLMEZ BİR YOL ARKADAŞI”

Lenovo Qira’nın yalnızca bir yapay zeka asistanı değil, cihazlar arası entegre bir zeka katmanı olduğuna dikkat çeken Lenovo Teknoloji Direktörü Dr. Tolga Kurtoğlu, yapay zekayı kullanıcıların hayatına eklenen ayrı bir araç olmaktan çıkararak deneyimin doğal bir parçası hâline getirdiklerini belirtti.

Kurtoğlu, “Sistem seviyesinde çalışan Qira, kullanıcıların ne yaptığını, hangi cihazda olduğunu ve bağlamı anlayarak doğru anda doğru desteği sunabiliyor. Biz Lenovo olarak yapay zekanın görünmez ama vazgeçilmez bir yol arkadaşı olması gerektiğine inanıyoruz. Qira da bu vizyonun somut bir karşılığı.” dedi.

GÜVENLİ, ETİK VE BAĞLANTILI YAPAY ZEKA

Gizlilik tasarımı anlayışıyla geliştirilen Qira, hibrit yapay zeka mimarisi sayesinde kişisel verilerin mümkün olduğunca cihaz üzerinde kalmasını önceliklendirirken, güvenli bulut servisleriyle yeteneklerini genişletiyor. Kullanıcı kontrolü, etik ilkeler ve hesap verebilirlik Qira deneyiminin merkezinde yer alıyor.

Qira, sektörün lider iş ortaklarından oluşan bir ekosistemle destekleniyor. Microsoft’un Windows Foundry ve Microsoft Azure altyapısı, Windows PC’ler, tabletler ve akıllı telefonlar arasında güvenli ve kesintisiz bir yerel-bulut koordinasyonu sağlıyor. Creator Zone’da Stability AI ve Stable Diffusion 3.5 Flash modelleriyle sınırsız cihaz içi metinden görsele üretim imkânı sunuluyor. Notion kişisel bilgi yönetimini güçlendirirken, Perplexity AI kaynaklı ve derinlemesine yanıtlar sağlıyor. Expedia ve Vrbo entegrasyonlarıyla seyahat planlama süreci hızlanıyor.

TÜM CİHAZLAR İÇİN TEK YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Qira, Lenovo ve Motorola ekosistemi genelinde tek ve tutarlı bir yapay zeka deneyimi sunuyor. Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar arasında kullanıcıyla birlikte hareket ederek ekranlar, görevler ve ortamlar arasında süreklilik sağlıyor.

Lenovo Qira, üç temel özellik üzerine kurgulandı: Varlık, Aksiyon ve Algı.

VARLIK, AKSİYON VE ALGI

Varlık özelliği sayesinde Qira, sistem seviyesinde entegre yapısıyla cihazlar arasında tutarlı bir deneyim sunuyor. Proaktif öneriler sunabiliyor, çağrıldığında anında yanıt veriyor veya ihtiyaç duyulana kadar arka planda sessizce çalışabiliyor. “Hey, Qira” sesli komutu ya da özel tuş üzerinden kolayca aktive edilebiliyor.

Aksiyon özelliğiyle Qira, çevrimdışı olunsa bile cihaz yeteneklerini ve lokal yapay zekayı kullanarak kullanıcı adına işlem yapabiliyor. Uygulamalar arasında iş akışlarını organize ediyor ve farklı yapay zeka ajanlarını koordine ediyor.

Algı katmanında ise kullanıcı onayı ve gizliliği esas alınarak cihazlar arasında seçilen etkileşimler, anılar ve belgeler birleşik bir bilgi havuzunda toplanıyor. Böylece Qira, kullanıcının alışkanlıklarını ve iletişim yaklaşımını zaman içinde anlayabiliyor.

GERÇEK ANLAR İÇİN TASARLANDI

Qira, kullanıcıların dijital yaşamlarında akışta ve üretken kalmasını sağlayan deneyimler sunuyor. O an yapılan işi anlayarak bağlamsal ve proaktif öneriler getiriyor. E-postalardan belgelere, mesajlardan notlara kadar içerik üzerinde doğrudan yazım desteği sağlıyor ve fikirleri net, akıcı metinlere dönüştürüyor.

Ekran veya kamera paylaşımı sırasında gerçek zamanlı ve çok modlu etkileşim sunan Qira, toplantılarda transkripsiyon ve çeviri desteği veriyor, önemli noktaları özetliyor. Creator Zone gibi özel deneyimlerle görsel üretim ve düzenleme süreçlerinde daha fazla yaratıcı kontrol sağlıyor.

Qira, 2026’nın ilk çeyreğinde seçili Lenovo cihazlarında kullanıma sunulacak. İlerleyen dönemde desteklenen Motorola akıllı telefonlarla kapsamı genişletilecek. Mevcut Lenovo AI Now kullanıcıları, Qira’ya kablosuz güncellemelerle erişebilecek.