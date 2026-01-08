Memur maaş katsayısına bağlı olarak sosyal yardım ödemeleri artırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldı.

Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 liraya yükseldi.

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulanan sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildi.

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı.

Kronik hastalık yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, vefat yardımı ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya yükseldi.

AYLIK 517 BİN ENGELLİ VATANDAŞ DESTEKLENİYOR

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006'da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı" ile aylık ortalama 517 bin engelli vatandaş destekleniyor.

EVDE BAKIM YARDIMI 13 BİN 878 LİRAYA YÜKSELDİ

2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi.

2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldı.

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi.

Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı.