Borsa güne yükselişle başladı! 10 bin puanı aştı

ABD'de gümrük tarifelerindeki esneme, piyasaları rahatlattı ve riskli varlıklara ilgi arttı.

Borsa İstanbul'un yükselişinin ana nedenlerinden biri faiz indirimi beklentisi ve CHP Kuraltayı'nın iptaline ilişkin davanın 8 Eylül 2025 tarihine ertelenmesi oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51 puandan tamamladı.

Bugünkü açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,45 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.972,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

BİST, günü ilk saatlerinde yüzde 1 civarında primle 10 bin 39 puandan işlem görüyor.

SEKTÖRLERDEN EN FAZLA SPOR KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,19 ile madencilik oldu.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.