Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da hareketlilik başladı...

Merkez Bankası'nın faiz indirimine geçmesi ve indirimlerin devam edeceği beklentisi yatırımları mevduattan borsaya ve diğer enstrümanlara çekmeye başladı.

11 BİN SEVİYELERİNDE

Borsa İstanbul da uzun süredir beklemede ve düşüş trendi içindeydi.

Temmuz 2024'te gördüğü 11 bin 252 puan olan tarihi zirvesini tekrar test etmeye çalışıyor.

BİST bugün 11 bin 27 puana kadar yükseldi.

TARİHİ ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Başka bir deyişle BİST tarihi zirvesinden sadece yüzde 2.3 oranında geride seyrediyor.

Bankacılık endeksi liderliğinde tedrici olarak yükselişini sürdüren BİST şu sıralar yüzde 1'in üzerinde primle 11 bin 27 bin puan seviyelerinde işlem görüyor.