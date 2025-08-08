Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 16,58 puan yüzde 0,15 değer kazanarak 10.972,63 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,14, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,56 ile madencilik oldu.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon raporu ve ödemeler dengesinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puan ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.