Ödemeler dengesi haziran ayı beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ağustos Salı açıklanacak "Haziran 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine dair beklenti anketi düzenlendi.

Haziran 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 684 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 16 milyar dolar olmuştu.

AÇIK BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 900 milyon dolar ile 2 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

2025 İÇİN CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 17 milyar 200 milyon dolarla 22 milyar dolar arasında değişti.



