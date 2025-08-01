Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 3,77 puan yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 102 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

EN ÇOK METAL EŞYA VE MAKİNE SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile metal eşya ve makine, en çok kaybettiren yüzde 1,22 ile madencilik oldu.

ABD İSTİHDAM VERİSİ SONRASI BIST 100 YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda, ABD'de tarım dışı istihdamın 73 bin kişi artarak beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'den 4,2'ye yükselmesinin ardından artan resesyon endişeleri değer kayıplarına yol açarken, BIST 100 endeksi ise günü pozitif bir seyirle tamamladı.

PAZARTESİ ENFLASYON AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.