Borsa İstanbul, takas süresinde değişikliğe gidecek

AA

Borsada takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden 1. iş günü) olarak revize edilmesi planlandı.

Bu konuda son kararı vermeden önce piyasa araştırması yapılıyor.

Tüm piyasa paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme süreci başlatıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas tarihine ilişkin açıklama yaptı.

ŞU ANDA TAKAS SÜRESİ İKİ AY

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak uygulanıyor.

TAKAS SÜRESİNİN TEK GÜNE DÜŞÜLMESİNDE HEDEF 2027

Açıklamaya göre, son dönemde küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşanırken ABD 28 Mayıs 2024 tarihinde "T+1" geçişini gerçekleştirdi. Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve İngiltere "T+1" sistemine geçiş için 11 Ekim 2027 tarihini hedefledi.

"DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLATILDI"

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: