Borsa İstanbul'a enflasyon dopingi: Yükselişe geçti

Haber Merkezi

Türkiye'de hemen herkesi ilgilendiren enflasyon verisi açıklandı...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon mayısta aylık yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 olarak gerçekleşti.

Beklentiler yüzde 2 civarında gerçekleşmesi yönündeydi.

BORSA COŞTU

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisiyle birlikte Borsa İstanbul'da coşku arttı.

BİST yüzde 2.5'in üzerinde prim kaydetti ve 9244 puana kadar yükseldi.

ARTIŞTA ENFLASYON RAKAMLARI ETKİLİ OLDU

BİST'in yükselmesine neden olan ana durum, düşük gelen mayıs ayı enflasyonunun Merkez Bankası'nın faizi düşürmek için elini güçlendirmesi oldu. Bu da borsaya olan ilgiyi artırdı.

Bankacılık endeksi hisseleri yükselişin ana destekçisi oldu ve bankacılık endeksi yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.

BİST 29 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyelerini görmüş oldu.