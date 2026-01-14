Playstore’da 2025’in en çok satan oyunları açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, 2025 yılına damga vuran oyunları açıkladı.

Yıl boyunca binlerce oyunun yer aldığı platformda oyuncuların tercihleri netleşirken, en çok satın alınan yapım co-op aksiyon türündeki “Back 4 Blood” oldu.

“Ghost of Tsushima Director’s Cut” ve “Mount and Blade II: Bannerlord” ise yılın en çok satan oyunları arasında üst sıralarda yer aldı.

Yılın çıkış yapan oyunu ise sevilen bağımsız yapım “The Precinct” olurken yıl boyunca aksiyon, macera ve strateji türleri öne çıktı.

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu, uygun fiyat ve kolay ödeme imkanlarıyla oyunseverlere birçok farklı kategoride binden fazla oyun sunuyor. En popüler oyunlar ve dijital ürünlere kolaylıkla ulaşılabilen Playstore.com’da, oyuncuların en sevdiği türler ve oyunlar bu yıl da dikkat çekti. 2025’te en çok satın alınan oyun “Back 4 Blood” olurken, listenin ikinci sırasında “Ghost of Tsushima Director’s Cut” yer aldı.

2025 YILININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN OYUNU “BACK 4 BLOOD”

Türk Telekom, Playstore.com ile oyunculara uzun yıllardır en popüler ve sevilen oyunları uygun fiyatlar ve kolay ödeme seçenekleriyle sunarken, oyuncular 2025 yılı boyunca çeşitli türlerden birçok oyunu deneyimledi. Yılların eskimeyen ve hala binlerce oyuncusu olan “Left 4 Dead”in yapımcılarının elinden çıkan 2021 yapımı co-op aksiyon oyunu “Back 4 Blood”, 2025 yılının en çok satın alınan oyunu oldu.

2021 yılında ilk defa konsola, 2024 yılında ise büyük bir merakla PC’ye çıkan “Ghost of Tsushima Director’s Cut” yılın en çok satın alınan ikinci oyunu oldu.

Türk yapımcıların kurduğu ve “Mount and Blade” serisinin yaratıcısı olan TaleWorlds’ün 2020 yılında çıkan devam oyunu “Mount and Blade II: Bannerlord” ise üçüncü sırada yer alarak oyuncuların beğenisini kazandı.

YILIN ÇIKIŞI “THE PRECİNCT”TEN GELDİ

Yıl boyunca birçok yeni oyun piyasaya çıkarken Playstore.com, binden fazla oyuna sahip kütüphanesiyle oyunculara en popüler oyunları sunmaya devam ediyor. 2025 yılında çıkan ve birçok oyunseverin ilgisini çeken “The Precinct”, platformun yılın en iyi çıkış yapan oyunu oldu. En çok satış yapan oyun türleri aksiyon, strateji ve macera olurken, önümüzdeki dönemde oyun kütüphanesine girmesi beklenen ve en çok merak edilen yapım ise Marvel’s Wolverine oldu.

DİJİTAL ÜRÜNLER

Playstore.com’un ürün portföyünde yer alan ve oyunseverlerin sıkça tercih ettiği e-pin ve cüzdan kodlarının yanı sıra dijital kartlar da bu yıl oyuncuların ilgi odağındaydı.

2025 yılında “PUBG Mobile”, “İstanbul Kıyamet Vakti Akçeleri”, “Razer Gold”, “FC Mobile Points” ve “Valorant” oyun içi marketlerinde geçerli olan “Valorant VP” en çok satın alınan e-pinler arasında yer aldı. Dijital kartlarda ise Google Play kartları ilk sırada yer alırken, iTunes kartları ikinci sıraya yerleşti.