Borsa İstanbul'da bayram mesaisi! 28 Ekim'de altın ve döviz fiyatları

Haber Merkezi

Kısa haftanın ilk işlem gününde Cumhurbaşkanı başkanlığında düzenlenecek kabine toplantısı izlenecek. Küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda ön planda olacak.

Bugün iç piyasada yarım gün işlem gerçekleşecek. Yarın ise resmi tatil.

Piyasa çarşamba günü itibarıyla yeniden açılacak.

ALTIN

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 747,7 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 738 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada ise altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 19 lira

Çeyrek altın: 5 bin 120 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 863 lira

Tam altın: 20 bin 486 lira

Yarım altın: 10 bin 243 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 34,3063'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen altından 34,2998'den işlem görüyor.

Dolar: 34,2998 lira

Euro: 37,0146 lira

Sterlin: 44,4034 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

BAYRAM MESAİSİ

Analistler, Borsa İstanbul pay piyasasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacağını ve sonrasında 1,5 günlük tatile gireceğini söyledi.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısının petrol tesislerini etkilememesinin ardından cuma günkü kapanışın yüzde 4,4 altında 72,3'ten işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 1,01 ve 679,4 dolar artışla toplam 67 bin 853,2 dolara yükseldi.