Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı

AA

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, haftanın ilk gününe 10 bin psikolojik eşiğinin üzerinde kalmaya devam ederek ve cuma günkü kapanışın da üzerine çıkarak 10.146,61 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi.

EN FAZLA TEKSTİL DERİ SEKTÖRÜ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ise karışık seyir söz konusu.

BIST 100'DEKİ DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.