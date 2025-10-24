Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hızlı yükseliş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı.

İlerleyen saatlerde BIST 100 endeksi, yüzde 4'ü geçerek 11.000 puan hedefi aşıldı.

ENDEKSLERDEKİ SON DURUM

Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Sektör endekslerinden yüzde 6 ile en çok yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile orman kağıt basım oldu.

YÜKSELİŞİN NEDENİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan davanın reddedilmesi, Borsa İstanbul’da güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi.