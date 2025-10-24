Abone ol: Google News

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hızlı yükseliş

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana çıkmışken, CHP'nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan davanın reddedilmesiyle gün yarısına gelmeden 11.000 eşiği aşıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 11:24
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hızlı yükseliş
  • BIST 100 endeksi güne 10.699,82 puanda yükselişle başladı.
  • CHP'nin iki kurultayının iptali için açılan davanın reddiyle endeks 11.000 puanı aştı.
  • Bankacılık yüzde 6 yükselirken, orman kağıt basım yüzde 0,02 düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı.

İlerleyen saatlerde BIST 100 endeksi, yüzde 4'ü geçerek 11.000 puan hedefi aşıldı.

ENDEKSLERDEKİ SON DURUM

Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Sektör endekslerinden yüzde 6 ile en çok yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile orman kağıt basım oldu.

YÜKSELİŞİN NEDENİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan davanın reddedilmesi, Borsa İstanbul’da güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. 

Ekonomi Haberleri