Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yeni rekor Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftanın son gününde kırdığı rekoru bugün günün ilk yarısında 8.851,91 puanla geçti.

AA

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi geç indirmesi beklentisi ile karışık seyrederken, Borsa İstanbul ise pozitif seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.851,91 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, böylece günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Toplam işlem hacmi 50,9 milyar lira

Toplam işlem hacmi 50,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile bilişim oldu

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 1,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel pay piyasalarında satış hareketi hakim

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklamasının Asya'da risk algısını törpülediğini bildirdi.

BIST 100 endeksi destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)