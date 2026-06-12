LGS'ye girerken okunacak dua: Heyecan ve başarı için sınav duaları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler, yoğun çalışma temposunun ardından sınav anını bekliyor.

Bilgilerini en iyi şekilde ortaya koymak isteyen adaylar, bir yandan son tekrarlarını yaparken bir yandan da maneviyatını yükseltiyor.

Bu kapsamda sınav öncesinde, sınav sırasında ve sonrasında okunabilecek dualar ile başarı ve kolaylık dilekleri araştırılıyor.

Peki, LGS'ye girecek öğrenciler hangi duaları okuyabilir? İşte sınav heyecanını yaşayan adaylar ve başarılı olmak için tavsiye edilen dualar ve anlamları...

Sınava girerken okunacak dua:

Sınav öncesinde birçok öğrenci, heyecanını azaltmak ve zihinsel olarak rahatlamak amacıyla dua etmeyi tercih ediyor. Bu süreçte en sık okunan dualardan biri şu şekildedir:

"Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil-hayr."

Anlamı: "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, işimi hayırla tamamla."

Sınavda okunacak dua:

Soruları çözerken odaklanmak ve doğru karar verebilmek için Hz. Musa'nın duası olarak bilinen ayet de sıkça okunmaktadır:

"Rabbişrah lî sadrî. Ve yessir lî emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî."

Anlamı: "Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki bağı çöz ki sözümü iyi anlasınlar." (Tâhâ Suresi, 25-28. ayetler)

Sınavda başarı duası:

Sınavlarda başarı ve hayırlı sonuçlar için okunabilecek dualardan biri de şöyledir:

"Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü'l-arşil azîm."

Anlamı: "Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim. O, büyük Arş'ın sahibidir."