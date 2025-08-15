Borsa İstanbul'da BIST 100'ün yükselişi devam ediyor

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre artış yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 46,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN FAZLA ELEKTRİK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,14 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 4,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'DEKİ ZİRVE BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Analistler, gelecek hafta yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.